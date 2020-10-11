Известный российский танцор Сергей Глушко (Тарзан) показал, как проводит время дома
На кадрах Тарзан был в костюме и тапочках, позируя на дорожке. Рядом можно увидеть двух неизвестных мужчин, которые стояли в джинсах и кофтах. Сергей вместе с другом пел караоке, пока рядом с ними стоял третий. Видео получилось довольно беззаботным и даже веселым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Привет вам, земляне. Мира в ваших душах", - подписал кадры Тарзан, которые выбросил в Инстаграм.
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Фанаты посмотрели ролик более 35 тысяч раз. Комментарии пользователи не смогли оставить, ведь Сергей запретил их писать после того, как случился скандал с Наташей Королевой из-за измены. Глушко отрицает, что в семье есть проблемы и старается максимально показать, что все хорошо.
Сообщалось, что певица Наташа Королева пытается отвлечься от скандала, в который вляпался ее муж Тарзан.
Так, российская звезда решилась на омоложение после того, как ей изменил Сергей Глушко с двумя девицами.
Судя по снимкам, Наташа Королева отправилась к профессиональному косметологу, где она сделала ряд процедур, направленных на омоложение.
Напомним, Наташа Королева после измены Тарзана вспомнила о своем старом грешке
А еще Politeka писала, что Наташа Королева засветилась в свадебном платье и фате, наделав шумихи
Также Politeka сообщала, что счастливая Королева c раздвинутыми ногами похвасталась идиллией с изменщиком Тарзаном