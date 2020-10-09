Известная российская певица Наташа Королева ошеломила новым кадром с мужем

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица поделилась ярким снимком с Тарзаном, который недавно попал в скандал с изменами. Королева сидела на капоте авто, раздвинув ноги. Рядом стоял муж в солнцезащитных очках.

«Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир», - отметила певица.

По ее словам, если в ближайшее время снова будут распространяться сплетни о ее семье, нужно «выключить эту чепуху».

«А лучше - посмотрите оскароносный фильм «Паразиты», вот там четко показано, в каком мире мы живем и какие Люди-Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь!», - добавила артистка.

За 50 минут пост звезды собрал почти 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили слова поддержки. Не обошлось и без критики.

«Сами замутили, теперь расхлебывайте», «Виноваты все, но не Тарзан. Он большой ребёнок», «Молодец, Наташа! Собаки гавкают, а караван идет», «Умничка, мудрая женщина», «Вы сами и разрушаете! Очень жаль!», «Все ради хайпа, все ради бабла», «Да вообще пофиг у всех бывает, главное понять и простить», - пишут люди.

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