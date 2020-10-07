28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко, ставшая знаменитой благодаря Тарзану, снова прошлась по Наташе Королевой

Стриптизер Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред.) и его жена, певица Наташа Королева исповедались Ксении Собчак "во всех грехах". Парочка дала откровенное интервью скандальной журналистке, главным посылом которого стало, что они остаются вместе, несмотря ни на что, а несчастный Тарзан был просто "опоен" и "околдован" мошенницами.

Любовница стриптизера Шульженко не смогла оставаться в стороне и прокомментировала заявления Глушко с Королевой у себя в Инстаграм, передает "СтарХит".

Девушка продолжает уверять, что ее связь с Тарзаном не была единичным случаем, как это преподносит артист, а длилась полтора года. Также она заявила о том, что до сих пор испытывает некие чувства к мужу Королевой.

Шульженко уверена, что Глушко обманывал и продолжает обманывать жену, используя ее «вслепую», а также вводит в заблуждение Собчак.

«Карта госпожи Порывай использовалась вслепую. Она ничего не знала. Конечно, ей хочется верить своему мужу. Но зачем брать грех на душу и обвинять в воровстве? Это же ложь, прямая ложь. Хотя я не знаю, может быть, у господина Глушко я была не одна?», — делится своими мыслями актриса.

Дело в том, что звездная парочка подала заявление в полицию по поводу кражи драгоценностей на сумму более 5 млн рублей.

Ранее мы сообщали, Шульженко после скандала отправилась залечивать нервы на малую родину, к маме в Краснодар. Но и там ей не дают покой, пожаловалась Анастасия.

До сих пор ей пишут оскорбления, поджидают люди, куда бы она не шла, и кидают проклятия вслед. Удары "общественного мнения" терпят также ее близкие.

"Думала, уеду, успокою свои нервы, как и мамины. Ее тоже уже одолели...", - но не так случилось, как гадалось, отмечала актриса.

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