Известная российская певица Наташа Королева призналась, что в свое время увела из семьи своего первого мужа Игоря Николаева

Об этом информирует Politeka со ссылкой на российские СМИ.

По ее мнению, недавняя измена ей Тарзана – это своеобразный бумеранг, прилетевший к исполнительнице через большое время.

"Я раскаиваюсь, что разрушила семью. Это было в моем первом браке. Я стала единицей, которая сделала плохо другой женщине. Ее переживания, страдания начали проявляться в моей жизни. Данный опыт у меня был, я его прошла, получила бумеранг. По сути, я оказалась в такой же ситуации, как первая супруга моего бывшего мужа", – призналась Наташа.

Ранее мы писали, что 28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко, ставшая знаменитой благодаря Тарзану, снова прошлась по Наташе Королевой. Стриптизер Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред.) и его жена, певица Наташа Королева исповедались Ксении Собчак "во всех грехах". Парочка дала откровенное интервью скандальной журналистке, главным посылом которого стало, что они остаются вместе, несмотря ни на что, а несчастный Тарзан был просто "опоен" и "околдован" мошенницами.

Любовница стриптизера Шульженко не смогла оставаться в стороне и прокомментировала заявления Глушко с Королевой у себя в Инстаграм.

Девушка продолжает уверять, что ее связь с Тарзаном не была единичным случаем, как это преподносит артист, а длилась полтора года. Также она заявила о том, что до сих пор испытывает некие чувства к мужу Королевой.

Раритетное фото Наташи Королевой покорило социальные сети. Архивный снимок после измены Тарзана в своем личном микроблоге Instagram опубликовал личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин.

На фотографии можно увидеть молодую Наташу Королеву в свадебном платье и фате. Этот снимок был сделан во время съемок клипа для песни Игоря Николаева "Золотое время", с которым Наташа Королева была в браке с 1992 по 2001 год.

"Невеста всем невестам невеста. Моё Фото со съёмок какого клипа?", - говорится в подписи к публикации.

Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и сразу же угадали, в каком году и на съемках какого музыкального клипа был сделан снимок.

"Золотое время, на песню Игоря Николаева", "Наташа Королева в клипе "Золотое время", "Николаева "Золотое время", на фото Наташа Королева, снимали вы в Майами и это кадр с монастыря", "Лето 1999", - написали поклонники в комментариях.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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