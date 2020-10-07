Раритетное фото Наташи Королевой покорило социальные сети
Архивный снимок после измены Тарзана в своем личном микроблоге Instagram опубликовал личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин.
На фотографии можно увидеть молодую Наташу Королеву в свадебном платье и фате.
Этот снимок был сделан во время съемок клипа для песни Игоря Николаева "Золотое время", с которым Наташа Королева была в браке с 1992 по 2001 год.
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"Невеста всем невестам невеста. Моё Фото со съёмок какого клипа?", - говорится в подписи к публикации.
Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и сразу же угадали, в каком году и на съемках какого музыкального клипа был сделан снимок.
"Золотое время, на песню Игоря Николаева", "Наташа Королева в клипе "Золотое время", "Николаева "Золотое время", на фото Наташа Королева, снимали вы в Майами и это кадр с монастыря", "Лето 1999", - написали поклонники в комментариях.
Ранее мы сообщали о том, что в сентябре СМИ распространили слухи о том, что якобы Тарзан изменял Наташе Королевой. Более того, журналисты назвали имя любовницы, которой оказалась некая Анастасия Шульженко.
Через какое-то время Сергей Глушко записал видеообращение, в котором признал, что изменил своей жене Наташе Королевой с двумя девушками.
Он заявил, что эти девушки якобы им воспользовались и после произошедшего украли из их жилья драгоценные вещи. Тарзан также пригрозил им уголовной ответственностью.
Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой
А еще Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой
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