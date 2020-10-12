Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) виставила напоказ своє тіло в червоній білизні
Зірка блиснула в рамках різних сміливих фотозйомках, а пізніше похвалилася кадрами на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Так, красуня опублікувала нове фото в сторіз.
Сьєнега сиділа в червоній білизні на тонких бретельках. Крихітні клаптики прикрили лише найпотаємніші зони знаменитості: "Ось це види!".
Маленький купальник обтягнув великі груди і видно, що йому було важко утримувати їх.
Найтонша бретелька розтягнулася між формами через це образ виглядав ще пікантніше.
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Трусики на маленьких бретельках підтягнулися вище стегон, тим самим підкресливши їх вигин.
Чорні локони на голові створювали пишну шевелюру, а макіяж з акцентом на губи надавав спокусливості образу.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості, але можна з упевненістю сказати, що воно викликало фурор серед шанувальників.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега приміряла боді з мереживом персикового кольору. Красуня приспустила бретельки, ледь не засвітивши соковиті розміри.
Такі спекотні фото стали виглядати ще пікантніше завдяки красивій позі зірки на колінах.
Завершили образ моделі сережки і капелюшок.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала з подругою в одній рожевій спідничці, виставивши назад сідниці.
Розкішна брюнетка розпустила волосся, яке лягло хвилями на спині. Модель притулилася до своєї спекотної подружки-блондинки щокою. Обидві дивилися в камеру з-під пишних вій.
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