Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) виставила напоказ своє тіло в червоній білизні

Зірка блиснула в рамках різних сміливих фотозйомках, а пізніше похвалилася кадрами на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Так, красуня опублікувала нове фото в сторіз.

Сьєнега сиділа в червоній білизні на тонких бретельках. Крихітні клаптики прикрили лише найпотаємніші зони знаменитості: "Ось це види!".

Маленький купальник обтягнув великі груди і видно, що йому було важко утримувати їх.

Найтонша бретелька розтягнулася між формами через це образ виглядав ще пікантніше.

Трусики на маленьких бретельках підтягнулися вище стегон, тим самим підкресливши їх вигин.

Чорні локони на голові створювали пишну шевелюру, а макіяж з акцентом на губи надавав спокусливості образу.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості, але можна з упевненістю сказати, що воно викликало фурор серед шанувальників.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега приміряла боді з мереживом персикового кольору. Красуня приспустила бретельки, ледь не засвітивши соковиті розміри.

Такі спекотні фото стали виглядати ще пікантніше завдяки красивій позі зірки на колінах.

Завершили образ моделі сережки і капелюшок.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала з подругою в одній рожевій спідничці, виставивши назад сідниці.

Розкішна брюнетка розпустила волосся, яке лягло хвилями на спині. Модель притулилася до своєї спекотної подружки-блондинки щокою. Обидві дивилися в камеру з-під пишних вій.

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