Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) затянула свои пышные прелести крохотным купальником

Звезда опубликовала в своем Инстаграм видео-бумеранг, передает Politeka.net. Красотка предстала в крохотном бикини и при этом катилась на роликах. (Чтобы посмотреть, видео, доскролльте до конца страницы). К слову, Кассандра любит заниматься спортом, и ее часто можно заметить за катанием на роликовых коньках.

Модель позировала в салатовом бикини. Лифчик держался на пышной груди, обмазанной лосьоном. Посередине можно заметить две тонкие бретельки, держащие лоскутки ткани.

Грудь соблазнительно выпирала, а указанный лосьон, видимо от загара, поблескивал на солнце, что также привлекало нелишнее внимание к формам.

Крохотные плавки-бикини натянулись выше бедер на тончайших завязочках. Упругие ягодицы, рельефные ножки - все это достойно внимания, ведь они выглядят так совершенно.

"Это снова я...", - написала модель.

За три часа пост собрал более 15 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети отметили идеальность тела звезды.

"Ты такая красивая и сексуальная", - написал один из фанатов.

Напомним, Кассандра Сьенега продемонстрировала фигуру в обтягивающем боди с кружевом посередине. Розовая ткань белья подчеркнула все изгибы знаменитости, а декольте - придавало еще большей откровенности.

Упругая и большая грудь едва ли не выскакивала из боди.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега показала себя в желтом бикини. Красотка демонстрировала идеальное тело, сидя на деревянной скамейке и задрав одну ногу. На втором кадре звезда уже развернулась пятой точкой к объективу.

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