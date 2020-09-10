Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя на отдыхе

На фото Кассандра позирует в золотистом бикини на шезлонге у бассейна. Звезда соблазнительно села и демонстрировала свои самые сочные места, которые практически не вместились в маленький купальник. Образ модель дополнила стильными очками, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Седона была такой красивой, что это сделали в бассейне в последний день. Пейзаж действительно совсем другой. До встречи, Аризона!", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сияет солнышком", "Вау, ты всегда молодец", "Ты очень хороша и привлекательна", "Очень нравится курорт. Тебе повезло быть там", "Похоже, вы весело провели время, расслабляясь", "Я очень рад, что тебе удалось испытать это безопасно, чтобы твое бикини было усыпано звездами и сияло золотом, всегда отличный друг", "Вы такая красивая женщина", "bellissima donna".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) затянула свои пышные прелести крохотным купальником.

Модель позировала в салатовом бикини. Лифчик держался на пышной груди, обмазанной лосьоном. Посередине можно заметить две тонкие бретельки, держащие лоскутки ткани.

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