Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала, как развлекается и рассказала о проблеме

На кадрах звезда позировала в салатовом бикини и на роликах с четырьмя колесиками. Образ Кассандра дополнила стильной шляпкой и очками. Модель кружилась перед камерой, демонстрируя свои достоинства под музыку. Ролик вышел довольно соблазнительным и веселым, ведь красотка была на видео беззаботной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Trying to level up on these damn @skatecoutureofficial skates in my @amiclubwear bikini 😆 Who can relate? Skating is tough!

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"Пытаюсь подняться на эти проклятые ролики в бикини. Кто-то умеет? Кататься на роликах тяжело", - написала под кадрами Кассандра.

"ТикТок снял это, странно", - добавила звезда.

"Ребята теперь использовали наши слова, больше никаких смайликов, запрещаю!", - заключила модель.

Фанаты посмотрели ролик почти 3 тысячи раз и написали комментарии:

"Большая", "Мне нужны эти красивые коньки", "мне очень, очень понравилось мое любимое зеленое бикини, сидящее на тебе, бомба", "Так великолепно", "Отличная малышка", "Черт возьми, ты такая милая".

Сообщалось, что известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя на отдыхе.

На фото Кассандра позирует в золотистом бикини на шезлонге у бассейна. Звезда соблазнительно села и демонстрировала свои самые сочные места, которые практически не вместились в маленький купальник. 

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-трусиках соблазнительно сварила кофе

Также Politeka сообщала, что модель Кассандра Сьенега из "Playboy" кокетливо спустила бретельки бесстыжего боди