Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів

На кадрах Кайлі стояла в блискучій сукні, взявшись за свої груди у великому декольте і без білизни. Волосся було зібране у високих хвіст, а образ Дженнер доповнила яскравим макіяжем. Модель спочатку поправила зачіску, а потім ефектно пройшлася по коридору, демонструючи фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Вона така гаряча", - підписав кадри адміністратор аккаунта в Instagram.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Круто", "це ідеально", "я йду, дзвоню 17", "вона виглядає приголомшливо", "приголомшливо, як завжди", "повна лиходійка", "смачно, просто неймовірна Кайлі, неможливо від тебе відірвати взляд", "Просто красуня, одна з кращих моделей сучасності".

Повідомлялося, що Кайлі Дженнер в занадто тісному ТОПі блиснула пишними формами на борту літака.

Кілька годин тому Кайлі Дженнер запостила в своєму блозі кілька нових фото, на яких приміряла неймовірно спокусливий образ.

Кайлі зробила фото в салоні приватного літака.

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