Хореограф Влад Яма та комік Юрій Ткач з "Квартал 95" підкорили "жіночними" образами і талантом перевтілюватися

Як відомо, обидва артисти змагаються в зіркових командах в шоу "Маскарад" за право зірвати маску з одного з учасників. Цього разу завдання стало справжнім випробуванням: Яма і Ткач намагалися показати з себе кращу народну артистку України Наталію Могилевську, спародіювавши її пісню "Я танцювала".

Як передає Politeka.net, Яма опублікував у своєму мікроблозі в Instagram кумедне фото з Ткачем і справжньою Могилевською: всі троє постали в розкішних сукнях. Гуморист продемонстрував "форми" в червоному блискучому вбранні, натягнувши перуку з золотистими локонами. А хореограф-"шатенка" запаморочив голову зухвалою міні-сукнею з бахромою сірого кольору, всипаною камінням. Співачка зачарувала чорно-білим вбранням і шалено красивим розрізом аж до стегна.

"Три Наташки💃 💃 💃", - підписав Яма це фото.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Ви взагалі суперсексі Наташка😍"

"Три Наташки - вогонь 🔥, але ви, Влад, крутіше оригіналу. ♥️😘" - "ой👍🏽"

"Дивилася і балділа, як ви перевтілилися в Наташу!!! Море задоволення!!!"

"Так, я знав, що Наташа така, але не знав, що Влад з Юрою такі (це були вірші)!"

"новий склад ВІА Гри виглядає чудово😹"

"Боже які кралі 😍 😍 😍 💣 "

"Це було феєрично! 👍😍🙌"

"Дама з щетиною це щось"

"Юрчик був дуже кумедний і як завжди смішний! Але, Ямочка - мілашка, добив нас остаточно дотепними "па" і на контрасті грубих п'ят в білих кросах і в цілому образу.. з такими ніжками точеними і ручками, ми від початку до кінця просто ридали і, як при забитому голі на футболі, кричали, як не нормальні від дикого захоплення! БРАВО, ВЛАД!!!!! 👍👏"

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