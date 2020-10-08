Хореограф Влад Яма, который является судьей проекта «Танці з зірками», вспомнил о конфликте с участниками шоу

В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» он вспомнил о конфликте, который возник между ним и телеведущей Лесей Никитюк на проекте. Тогда Леся была участницей шоу, а Влад оценивал ее.

На одном из прямых эфиров звезде не понравилась одна из формулировок судьи по поводу ее выступления. Никитюк сильно обиделась на отношение Ямы к ее номерам. Как признался хореограф, он до сих пор чувствует, что Никитюк обижена, хоть по работе им и приходится пересекаться на разных проектах. При этом Яма убеждает, что конфликтовать специально он не планировал.

«Конфликты, которые происходили со звездами, получались спонтанно. Я этого точно не планировал и 100% не хотел. Но что уже произошло, то произошло», - отметил он.

По словам Ямы, перед Дмитрием Комаровым, которому также изрядно доставалось на проекте, он извинился сразу же после окончания шоу.

Несмотря на свои слова в интервью, в последнем посте в Инстаграм Яма не упустил возможности вновь укольнуть Дмитрия и Лесю. Он заявил, что всегда судит честно, хотя многим зрителям так и не кажется.

«Например, сотни людей абсолютно серьёзно писали мне, что Дмитрий Комаров и Леся Никитюк танцуют техничнее своих соперников», - отметил Влад Яма.

Напомним, что Влад Яма поделился откровением о знакомстве с красоткой-женой: «Понял, что хочу…».

Как сообщала Politeka, скандал Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал слез, услышав вердикт врачей: "Сначала это была просто боль".