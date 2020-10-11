Знаменита українська співачка Ані Лорак покаказала новий осінній образ під час прогулянки

Останнім часом артистка все рідше дає інтерв'ю, менше виступає і світиться на публіці через карантин. Після того, як співачка також заявила про стосунки з молодим саунд-продюсером Єгором Глібом, про особисте життя зірка також не говорить. Масова критика в мережі змусила приховати Кароліну і це.

Проте, в Instagram зірка з радістю ділиться фото з відпочинку, прогулянок і фотосесій. Один з кадрів з'явився і на фан-акаунті Кароліни. Так, Лорак вирішила похвалитися новим образом. Дівчина постала в лосинах і чорній шовковій блузці. Наряд доповнили ботильйони з квадратним мисом, які в тренді в цьому сезоні. Глянцевий плащ став родзинкою її образу, тому нове фото і було представлено на фан-акаунті з акцентом на нього.

"Супер супер ❤️; ... Здоров. Так, красиво ... . Трохи, сумно, сумно іноді, на душі буває ... . Але це і добре, по своєму ... . Допомагає оцінити Всю цінність і красу життя, набратися сил, перед довгою дорогою, в зиму ... . А кому і за більш далекі горизонти ... . Всього хорошого Ані Лорак. Приємних вражень. Перехожий; для мене весна...); Ані, думаю ти права. О осінь Я люблю, опале листя прозорим повітрі засинає природу. 💕 ♥ ️ 💝 💋 🍁 🍂 🍃 ; Ані, Привіт дорога! Ти захоплення всього мого життя! Не дивлячись на відстань, обіймаю тебе і💋успіхів тобі 💕♥️💝🍁🍂🍃», - написали фанати.

Співачка не так давно розповіла, що помітно поправилася на карантині. Після цього зірка почала активно худнути, займатися собою і сіла на дієту. Багато разів Кароліна відзначала, що відчуває себе некомфортно без концертів, ніби вона позбавлена голосу. А вдома на втіху завжди була їжа, тому вечорами вона часто перекушувала і зірвалася.

Тепер артистка приводить себе в порядок, а рідкісні і не постановочні Селфі вражають мережу своїм виглядом. Справа в тому, що кожен раз Кароліні вдається показати нову себе. Багато хто відзначає, що на деяких кадрах зірка то худіше, то стрункішою.

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