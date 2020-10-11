Відома актриса Шерон Стоун показала себе і розповіла про своє дозвілля

На фото красуня позувала в сорочці, яка практично не прикрила ноги. Шерон закинула ногу за ногу, відразу нагадавши про свій знаменитий епізод в "Основному інстинкті". Поруч можна побачити невідомо чоловіка, який накрився чимось і посміхався разом із зіркою. Кадр вийшов дуже свіжим і легким, адже від сміху Стоун неможливо відірвати погляд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якісний час з дядьком Ленор Рейчел", - написала Шерон.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти скажено спекотна", " вам дійсно сподобалося на Netflix Ratchet. Дійсно забавні речі", " немає нічого більш могутнього на землі, ніж енергія справжнього кохання!", "Підсилює мою погоню за Санта", " ти хрещений? Брат", " Дивовижна!! Жити для тебе! Остання голлівудська суперзірка! Жарти в сторону".

Повідомлялося, що американська актриса Шерон Стоун здивувала зовнішнім виглядом і розповіла про новий проект.

62-річна Шерон записала ролик в напівпрозорому білому ТОПі з квіточками і чорних сонцезахисних окулярах, волосся вона попередньо зібрала на потилиці.

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