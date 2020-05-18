Голливудская звезда Шэрон Стоун феерично вернулась на обложку одного из популярнейших журналов

Фото, которое было сделано для португальского Vogue, красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото Стоун превосходно выглядит. Визуально она сбросила как минимум лет 20. Учитывая тот факт, что в последнее время звезда сильно постарела, это фото стало своеобразным возвращением всеми любимой Стоун. Конечно, не обошлось без хитростей съемки и фотошопа. Но результат того стоит.

Актриса была одета в брючный костюм и туфли в мужском стиле. Ее белые волосы были зачесаны назад. Именно с такой прической Стоун долгое время ходила. За день пост актрисы собрал более 35 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество приятных слов.

«Любимая сказочная», «Черное и белое навсегда», «Люблю эту атмосферу», «Ты ангел, спустившийся с небес», «Вы удивительны, однажды я буду похожа на вас», «Вау, очень круто!», «Приветствую! Великолепная Греческая Богиня!», «Королева», «Шэрон навсегда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун сильно постарела. Ее фото, сделанное во время карантина, стало тому подтверждением. Актриса была в очках для зрения, на лице были видны морщины.

Напомним, что 62-летняя Шэрон Стоун показала, как выглядит на самом деле: «Сильно постарела».

Как сообщала Politeka, беда случилась с легендарной Шэрон Стоун, откровенное признание: «Переехал грузовик и...».

Также Politeka писала, что время не пощадило Шэрон Стоун, вот какой стала звезда "Основного инстинкта": "Плакала, видя свое лицо".