Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, продемонструвала свої стрункі ніжки

Зірка активно доглядає за собою, що видно по її шикарній фігурі, передає Politeka.net.

Модель опублікувала кадри, на яких демонструє ідеальні, стрункі ніжки, що прямо блищали від гладкості.

Олівія позувала на сходах, розкинувши кінцівки, заради більш гарячого кадру.

Зірка була в топіку на тонких бретельках, який обтягнув її шикарні груди, при цьому прес був пружним і рельєфним, а талія шалено тонка.

Зверху красуня одягла довгу кофту, скинувши її з плеча.

На другому кадрі запаморочлива Калпо злегка вигнулася, продемонструвавши ідеальні вигини.

За дев'ять годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"Яка ж красуня", - написав один з фанатів.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень на адресу зірки. Зокрема, люди відзначали не тільки її шикарну фігуру, але і неймовірно миловидну зовнішність.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в чорно-білій сукні з глибоким декольте. Видно, що красуня не одягала білизни, щоб не псувати вигляд.

Коротка довжина дозволила розглянути спокусливо стрункі і довгі ніжки. Зірка взула туфельки на підборах, а також доповнила образ чорною стрічкою у волоссі.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо з мокрим волоссям попозувала в чорному злитому купальнику на тлі морського пейзажу.

Тканина ледь прикривала солодкі місця моделі і відкривала простір для чоловічої фантазії.

"Пристебнута і готова до вихідних!",- написала Олівія.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".