Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, продемонстрировала свои стройные ножки

Звезда активно ухаживает за собой, что видно по ее шикарной фигуре, передает Politeka.net.

Модель опубликовала кадры, на которых демонстрирует идеальные, стройные ножки, прямо блестевшие от гладкости.

Оливия позировала на лестнице, раскинув конечности, ради более горячего кадра.

Звезда была в топике на тонких бретельках, который обтянул ее шикарную грудь, при этом пресс был упругим и рельефным, а талия безумно тонкая.

Сверху красотка надела длинную кофту, скинув ее с плеча.

На втором кадре умопомрачительная Калпо слегка выгнулась, продемонстрировав идеальные изгибы.

За девять часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Какая же красотка", - написал один из фанатов.

Пользователи сети написали много приятных сообщений в адрес звезды. В частности, люди отмечали не только ее шикарную фигуру, но и невероятно миловидную внешность.

Напомним, Оливия Калпо предстала в черно-белом платье с глубоким декольте. Видно, что красотка не надевала белья, чтобы не портить вид.

Короткая длина позволила рассмотреть соблазнительно стройные и длинные ножки. Звезда обула туфельки на каблуках, а также дополнила образ черной лентой в волосах.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо с мокрыми волосами попозировала в черном слитном купальнике на фоне морского пейзажа.

Ткань едва прикрывала сладкие места модели и открывала простор для мужской фантазии.

«Пристегнута и готова к выходным!», - написала Оливия.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".