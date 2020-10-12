Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, влаштувала спекотні танці перед камерою

Пекуча красуня регулярно радує шанувальників кадрами, на яких хвалиться своїми пружними місцями тіла, пише Politeka.net. Зірка любить записувати досить сміливі відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Цього разу Кортес потанцювала перед камерою, вона посвітила під час активних рухів своїми грудьми і накачаними сідницями.

Модель була в облягаючому топіку, з якого ледь не вистрибував великий бюст. Красуня нахилилася до камери, ледь не впустивши красивий бюст і надавши кадрам пікантності.

Також Сьюзі була в крихітних обтягуючих трусиках, які обтягнули її пружні сідниці. Зірка повернулася до камери спиною, і виставила свою п'яту точку, показавши її крупним планом.

Знаменитість грайливо покрутила сідницями, ніби при тверку.

У пості зірка розповіла, що веде свій аккаунт в "Тік-Ток" і запросила поглянути інші відео в ньому.

За 11 годин кадри зібрали майже 90 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень зірці.

"Крихітко, продовжуй", - написав один з шанувальників.





Нагадаємо, Сьюзі Кортес одягла крихітні облягаючі шортики, які ідеально підкреслили її пружні сідниці і оголили "сталеві", рельєфні ніжки.

Зірка трохи виставила п'яту точку назад, тим самим додавши ще більшого об'єму.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес показалася в рожевих шортиках і топі. Красуня лежала на тренажері і качала ноги, показуючи апетитну п'яту точку. Як можна помітити, пружні сідниці зірці даються не просто так, а при важких тренуваннях.

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