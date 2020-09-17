Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов

На фото красотка показалась в полотенцах. Одно Сьюзи завязала на голове, а вторым прикрыла свои самые пикантные места. Модель специально оставила одно ягодицу оголенной, делая кадр максимально жарким. Кортес дополнила образ стильными очками, смотря прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, Сьюзи", "Прекрасно", "Спокойной ночи", "Мамочка", "Богатая", "Моя прекрасная всегда интересная гений и личность", "Ты очень хорошая мамочка", "Mamasita", "Злоупотребления прекрасным", "как ты прекрасна, как цветок", "Снять полотенце", "Моя прекрасная любовь".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном образе.

На фото Сьюзи показалась в черных кружевных стрингах и черной накидке. Кортес волосы оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальный "орешек". Звезда лежала на белых простынях кровати, а в руках держала деньги.

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