Известная модель Сьюзи Кортес показала себя на радость фанатов

На фото Сьюзи позировала в красной пушистой накидке и красных стрингах. Звезда решила обойтись без лифчика, стоя на фоне винтажного зеркала. Красотка сделала прическу, а образ дополнила макияжем. Модель демонстрировала пятую точку, подняв одну ногу, а рукой прикрывала самое пикантное сверху. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Больше, чем человек", "Вы интересный человек, можно с вами поговорить?", "Моя мечта", "Эффектная малышка", "Вау, собака сказала", "Коста-Рика", "Как тепло тебе, Сьюзи", "Милые детские ножки", "Моя королева", "Перестаньте покупать ваши фотографии, без них вы прекрасно выглядите", "Ух ты, фантастическая и чувственная девушка", "Люблю тебя красивая", "Ты красивая, ты меня очаровываешь", "Красивая девушка, выходи за меня, пожалуйста".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов.

На фото красотка показалась в полотенцах. Одно Сьюзи завязала на голове, а вторым прикрыла свои самые пикантные места. Модель специально оставила одно ягодицу оголенной, делая кадр максимально жарким.

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