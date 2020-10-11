Гривня після вихідних задавить долар, курс валют здивує змінами: новий прогноз НБУ

Курс валют в Україні 11 жовтня змусить понервувати всіх, долар готується до стрибка у прірву. Про це свідчать дані експертів з НБУ.

Сто доларів сьогодні "зависнуть в повітрі", хоча вже в понеділок валюта обрушиться на 7,38 грн за купюру з Бенджаміном Франкліном.

Євро здивує неймовірною стійкістю. Попри невелику «паузу» на міжбанку, сто євро подешевшають лише на 0,08 грн.

Курс валют 11 жовтня буде виглядати так: 100 євро-3327,99 грн; 100 доларів - 2828,36 грн.

Жорсткі правила виплати зарплат в Україні, розкрито важливий нюанс «За першу половину місяця…»

Українські чиновники вирішили нагадати громадянам про основні правила отримання заробітної платні.



Так, роботодавець повинен виплачувати зарплату регулярно, не менше двох разів на місяць. При цьому він має право виплачувати гроші й більше, наприклад, один раз на тиждень.

Зарплата за першу половину поточного місяця повинні видавати не пізніше 16-22 чисел. За другу половину місяця - з першого по сьоме число наступного місяця. Все це повинно відбуватися в робочі дні за графіком роботи компанії або підприємства.

Масове урізання пенсій, хто ризикує залишитися без грошей: "Наступного місяця..."

Озвучені причини, за якими українців можуть позбавити пенсій.

Перелік цих причин викладено в законі, і якщо українцям відмовили в пенсії, то спершу їм потрібно отримати письмову відповідь від ПФУ, після чого направити їм лист із запереченням. Ті українці, які оформили собі виплати за підробленими документами, можуть попрощатися з грошима. Їх відсіять в рамках масштабної верифікації.

Можна втратити виплати через помилку в прізвищі. Старий стаж, як відомо, можна підтвердити тільки за допомогою трудової. І якщо в записах допущена помилка в прізвищі, то ПФУ може анулювати цей стаж і урізати розмір виплат.

Також без виплат залишаться ті пенсіонери, які зараз проживають за кордоном. Такі норми також прописані в законодавстві.

Федоренко розкритикув хаотичні дії влади в розпал пандемії: «Всі ці заходи можна охарактеризувати лише одним словом...»

Влада вдається до хаотичних кроків, щоб захистити людей від вірусу

Про це розповів глава ГО "Муніципальна ліга Києва" Олександр Федоренко розповів.

«Всі ці заходи можна охарактеризувати лише одним словом – хаотичні. Всі ми пам’ятаємо, як розвивалася боротьба з коронавірусом. Коли випадки захворюваності обчислювалися сотнями, нас всіх примушували сидіти дома, забороняли гуляти по парках. При чому сама влада, включаючи президента, не дотримувалася маскового режиму. Зараз вже перевалила за 5 тисяч, але жодних серйозних заходів ніхто не вживає», - привів приклад Федоренко.

Дітей знову відправляють на дистанційку, в МОН приголомшили заявою: "На наступні два тижні..."

Знайти можливість організувати дистанційне навчання у школах у наступні два тижні закликав виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет

За словами Шкарлета, у зв'язку зі зростаючим рівнем захворюваності китайським вірусом серед українців Міносвіти спільно з МОЗ постійно стежать за ситуацією, в тому числі і в навчальних закладах.

Шкарлет підкреслив, що він в курсі і розуміє, що ці питання вирішуються на місцях, проте зазначив, що в ситуації, яка склалася Київ і регіони повинні діяти спільно.

Нагадаємо, падіння зарплат і звільнення: хто з українців залишиться без грошей і роботи найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, українцям доведеться збирати на старість по 40 років, до чого готуватися.

Також Politeka писала, що пенсій не буде, Шмигаль добив українців новими проблемами.