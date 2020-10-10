Колишня учасниця шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова похвалилася схудлою фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ловимо останні літні дні 😍 Зараз в Туреччині самий кайф-Оксамитовий сезон. Немає виснажливої спеки, але при цьому дуже тепленько і комфортно, як у воді, так і на суші. Тому, хто питав і хотів ще відхопити шматок літа, обов'язково їдьте», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ульянова позує в екстра-міні, демонструючи розкішну і схудлу фігуру. На це звернули увагу і її шанувальники.

"Худенька така",» схудла«,» спочатку не впізнав, подумав, що якась малолітка«, " прибирати фото гріх. 😂 Кадр ваще ракета», "тоненька, як Берізка", - пишуть вони.

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Так, на фотографії, яку розмістила Даша, на красуні яскраво-червоне коротке плаття з глибоким декольте і чорний корсет. Нарад Ульянової не приховує, а лише підкреслює пружні форми знаменитості. Фанати і шанувальники її таланту можуть вдосталь насолодитися її високими грудьми й стрункими ногами.

Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого».

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: "справжня ракета».

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