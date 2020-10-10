Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася фірмовою розтяжкою, незважаючи на присутність дітей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«У мене в гостях чудові гості.😊 Вероніка і Віка😊 дівчатка переможниці Всеросійського конкурсу Міні Міс Росія 2020👍 як здорово, що в Росії такі талановиті хлопці.🙏 А в моєму домашньому театрі не@ольшой майстер-клас з розтяжки», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Волочкова позує поруч з дітьми, спершу в одній з кімнат. Потім балерина вирішила показати дітям фірмову розтяжку, проте молоде покоління не залишилося осторонь.

Шанувальники не змогли висловити свою думку про поведінку балерини – зірка закрила можливість що-небудь коментувати у себе на сторінці через надмірну кількість хейту.

До цього повідомлялося, що відома російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова продовжує інтригувати публіку, натякаючи на роман, але приховуючи обличчя коханого.

Щоб підігрівати інтерес читачів, вона раз у раз виставляє знімки, на яких можна побачити руку, ногу або ж чоловіка зі спини, якого Анастасія називає коханим.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій.

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня.