Скандально известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова продолжает интриговать публику, намекая на роман, но скрывая лицо возлюбленного

Чтобы подогревать интерес читателей, она то и дело выставляет снимки, на которых можно увидеть руку, ногу или же мужчину со спины, которого Анастасия называет любимым, передает Politeka.net.

В утро субботы балерина не удержалась от новой порции загадок, опубликовав снимок себя любимой в пудрово-розовом наряде на диване. В домашнем брючном костюме она сидит на софе, положив руки на бедро и внимательно смотря в камеру.

«Нежное утро глазами любимого.🌺❤️😊 Сегодняшняя дата 10.10.2020 для нас с ним особенная!😉🙏», – подписала снимок Волочкова, традиционно добавив теги со словами любовь, Россия, радость и свою фамилию.

Что думают по поводу снимка подписчики балерины, неизвестно, поскольку она уже в который раз закрыла комментарии, чтобы не читать сотни оскорбительных реплик со стороны пользователей.

Тем временем стало известно, что бывший гражданский муж Волочковой Игорь Вдовин подарил своей невесте Елене Николаевой, ведущей одного из центральных российских телеканалов, обручальное кольцо, стоимость которого, по словам экспертов, 25 миллионов рублей.

Ранее балерина обвиняла бывшего возлюбленного в том, что он одолжил у нее три миллиона долларов, которые так и не вернул, а теперь на ее деньги шикует сам и осыпает подарками любовниц.

Однако 15-летняя дочь артистки Ариадна нашла общий язык с Еленой и часто появляется с ней на публике. При этом видно, что между ними – очень теплые отношения.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.