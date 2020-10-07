Бюджетный дефицит Украины может значительно вырасти из-за недавнего решения власти увеличить минимальную зарплату

О рисках, которые может повлечь за собой соответствующая инициатива, говорится в прогнозе Всемирного банка.

Отмечается, что бюджетному дефициту грозит рост до более 6% от ВВП. Кроме того, ожидается, что повышение минималки приведет к росту общих потребностей в финансировании до более чем 13% от ВВП. При этом потребности в выплате госдолга оцениваются в размере более 7% от ВВП в 2021 и 2022 годах.

В то же время, Украина рассчитывает на привлечение дополнительного финансирования от МВФ, Всемирного банка и ЕС на общую сумму около 2,9 миллиарда долларов в конце года. Если же страна не получит эти деньги, правительство будет вынуждено ограничить расходы или позаимствовать больше внутри страны.

В прогнозе подчеркивается, что эти риски особенно актуальны в среднесрочной перспективе. Эксперты пишут, что для удержания бюджетного дефицита на устойчивом уровня Украине нужно сдерживать давление на текущие расходы. Также подчеркивается, что повышение зарплат бюджетникам должно проводиться в комплексе с другими реформами в сфере здравоохранения и образования и соответствовать росту производительности труда.

Как известно, в августе Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы в Украине до 6500 гривен.

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