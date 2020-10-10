Украинские чиновники решили напомнить гражданам об основных правилах получения заработной платы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Управления Гоструда в Кировоградской области.
Так, работодатель должен выплачивать зарплату регулярно, не менее двух раз в месяц. При этом он имеет право выплачивать деньги и больше, например, один раз в неделю.
Зарплата за первую половину текущего месяца должны выдавать не позднее 16-22 чисел. За вторую половину месяца – с первого по седьмое число следующего месяца. Все это должно происходить в рабочие дни по графику работы компании или предприятия.
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Если день выдачи заработной платы припадает на выходной или праздник, работодатель обязан выдать ее в ближайший рабочий день.
Помимо этого, работника обязаны уведомить об общей сумме начисленной зарплаты, а также размере отчислений и удержаний из нее.
За нарушение установленных законом сроков предусмотрено:
- При задержке в больше, чем один месяц – штраф предприятию в трехкратном размере «минималки». Сейчас это 15 тысяч гривен;
- При нарушении сроков выплаты не более, чем на месяц – штраф в размере пяти тысяч;
- За выплату заработной платы один раз в месяц – штраф в размере «минималки» (4 723 грн).
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