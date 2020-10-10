Украинские чиновники решили напомнить гражданам об основных правилах получения заработной платы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Управления Гоструда в Кировоградской области.

Так, работодатель должен выплачивать зарплату регулярно, не менее двух раз в месяц. При этом он имеет право выплачивать деньги и больше, например, один раз в неделю.

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Зарплата за первую половину текущего месяца должны выдавать не позднее 16-22 чисел. За вторую половину месяца – с первого по седьмое число следующего месяца. Все это должно происходить в рабочие дни по графику работы компании или предприятия.

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Если день выдачи заработной платы припадает на выходной или праздник, работодатель обязан выдать ее в ближайший рабочий день.

Помимо этого, работника обязаны уведомить об общей сумме начисленной зарплаты, а также размере отчислений и удержаний из нее.

За нарушение установленных законом сроков предусмотрено:

  • При задержке в больше, чем один месяц – штраф предприятию в трехкратном размере «минималки». Сейчас это 15 тысяч гривен;
  • При нарушении сроков выплаты не более, чем на месяц – штраф в размере пяти тысяч;
  • За выплату заработной платы один раз в месяц – штраф в размере «минималки» (4 723 грн).

Зарплаты, выплаты

Напомним, падение зарплат и увольнения: кто из украинцев останется без денег и работы в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, зарплаты будут выводить из тени, в Минфине пригрозили украинцам: "будут получать пенсию именно с...".

Также Politeka писала, что зарплаты вырастут, но не на долго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара.