Українська співачка Анна Седокова, яка давно живе і працює в Росії, показала, як займається зарядкою

На сторінці в соціальній мережі Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона з чоловіком розповідає про те, як тримає себе у формі. Компанію їй склав російський телеведучий Павло Воля зі своєю дружиною Ляйсан Утяшевою по той бік екрану, передає Politeka.net.

У кадрі Анна з'явилася в топі, який насилу утримує пишний бюст артистки, і рожевих лосинах. Її чоловік, баскетболіст Яніс Тімма - у футболці і шортах. У якийсь момент співачка буквально осідлала свого благовірного, сівши на спину.

Від Анни і Яніса не відстають Павло і Ляйсан. Зокрема, вона показує вправу з нахилом вперед і в сторони, а чоловік тримає її ззаду.

Більш повний випуск цієї сімейної зарядки можна подивитися в YouTube, посиланням на яку Анна поділилася на сторінці.

Відзначимо, що заміжжя пішло співачці на користь. Вона буквально світиться щастям. Втім, те ж можна сказати і про її молоду дружину.

Раніше ми розповідали, що щаслива Седокова відповіла хейтерам, які прийшли до неї в коментарі під весільні фото. Вона згадала, як в 22 роки після розлучення з першим чоловіком матір співачки сказала, що з дитиною вона буде нікому не потрібна. За словами Анни, щасливою жінка може стати в будь-якому віці і з будь-якою кількістю дітей. Головне – вірити в себе і не звертати уваги на зависників.

Нагадаємо, що Седокова дала ближче роздивитися свій "четвертий розмір", ні краплі сорому: "Діва-богиня".

Як повідомляла Politeka, втрата обрушилася на сім'ю Сєдокової, зірка завила від несправедливості: "Була ближче, ніж сестра".

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