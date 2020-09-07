Популярная певица Анна Седовока заворожила поклонников загорелым телом в купальнике

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" знойное фото из бассейна, на котором предстала в откровенном наряде. Красотка надела купальник с тонкими бретельками, которые можно заметить на ее смуглой коже. Несколько веревочек сделали сильный акцент на груди исполнительницы, ведь оказались прямо в ложбинке.

Образ дополнила пушистая черная муфта, которую Анна Седокова придержала на плече одной ладонью, свободной же девушка соблазнительно приложилась к приоткрытым губам. Более того, певица слегка сжала руками свой бюст четвертого размера, придав кадру пикантности. Стоит отметить, что она надела несколько массивных колец и большие круглые серьги - не совсем подходящий вид для купания в бассейне. "Только мы вдвоем", - подписала Анна свой снимок.

Пользователей соцсети порадовал внешний вид звезды, они оставили в комментариях много приятных отзывов:

"Невероятная дива-богиня ♥️👑🔥😻😍😍😍😍"; "Мммм снова секс у меня в ленте😍😍😍 Ань, не сбавляй обороты❤️❤️🔥🔥🔥"; "Глаза супер томные 🤩😍"; "ууууууу. Супер кул! Обожаю тебя Анюта 😍"; "Просто бомба 🔥🔥🔥"; "При всей своей безграничной сексуальности и красоты, всегда нежная и женственная, и без всяких кошачьих и длинных ногтей, всегда коротко и аккуратно"; "Какая девочка просто персик❤️"; "Ух, какая красотища".

Напомним, как бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

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