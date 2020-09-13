Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала, как развлекается с возлюбленным

Знаменитость опубликовала совместные фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. На снимке она запечатлена в объятиях своего бойфренда Яниса в концертном зале. Анна Седокова для светского мероприятия нарядилась в клетчатый костюм с откровенным топом, который сделал акцент на ее груди. Ее молодой человек позировал в черной футболке, белых штанах и бейсболке козырьком назад. Судя по кадру, певица разомлела в руках своего любимого.

"Фотографии всегда не четкие, когда события яркие ❤️ @klavacoca вчера был удивительный концерт. Добрый и бесконечно талантливый. Мы поздравляем тебя, твою команду и Семью с таким огромным успехом 🤗 Ты пример того, что никогда не нужно сдаваться. А ещё делать своё любимое дело. Твои песни в самое сердце", - поделилась Анна Седокова впечатлениями от выступления своей коллеги Клавы Коки.

Пользователи социальной сети в комментариях выразили свое мнение по поводу внешности певицы, некоторые упрекнули ее в злоупотреблении "фотошопом":

"Красавчики 😍"; "Анечка, Вы прелесть."; "Вы тут на себя не похожи, будто бы фотошоп"; "Переборщила с фотошопом на лице"; "Какой классный костюм! Пушка! Анна, вы очень эффектная!🍓👌👌👌👌💚"; "Вы очень красивая пара, любви вам! 😘🤗👍"; "Муж чёткий и ты красотка"; "У тебя лицо будто прифотошопленое 😂😂😂Анечка, люблю тебя! Я счастлива что ты тоже счастлива!😍".

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