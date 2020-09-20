Украинская певица Анна Седокова, которая последние годы живет и работает в Москве, решила поэкспериментировать с расой и цветом кожи

Правда, все это артистка, которая две недели назад вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, «провернула» не в реальной жизни, а в мобильном приложении, передает Politeka.net.

Результатами эксперимента звезда поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм, представ перед поклонниками в образе афроамериканки, азиатки и индианки.

«Как вы думаете, меня возьмут сниматься в индийском кино?», – поинтересовалась Анна.

В свою очередь поклонники звезды отметили, что в образе африканки ей лучше всего. Правда, нашлись и те, кто не упустил возможности уколоть певицу, посоветовав ей оставаться собой.

«Африка просто огонь))», «Аня, африканочка из тебя🔥🔥🔥», «Конечно возьмут🔥🔥🔥🔥», «Ты хочешь казаться абсолютно для всех самой лучшей ОТЛИЧНИЦЕЙ, я самая-самая, так не бывает, ты обычная, не надо из себя строить – это так бросается в глаза, просто стань настоящей, стань собой», «Индия огонь🔥», «Возьмут Анюта ты красотка», «Больше на арабскую похожа, где индия🤔», «Какая африканочка красивая получилась🔥», «Азиатка Анна вообще красота», – делятся мнениями в комментариях пользователи.

Ранее мы рассказывали, что счастливая Седокова ответила хейтерам, которые пришли к ней в комментарии под свадебные фото. Она вспомнила, как в 22 года после развода с первым мужем мать певицы сказала, что с ребенком она будет никому не нужна. По словам Анны, счастливой женщина может стать в любом возрасте и с любым количеством детей. Главное – верить в себя и не обращать внимания на зависников.

Напомним, что Седокова дала поближе рассмотреть свой "четвертый размер", ни капли стыда: "Дива-богиня".

Как сообщала Politeka, потеря обрушилась на семью Седоковой, звезда взвыла от несправедливости: «Была ближе, чем сестра».

Также Politeka писала, что жгучая Седокова растаяла в объятьях любовника и ошеломила раскованным видом: "В самое сердце".