Популярная певица Анна Седокова пострадала от рук одного из ближайших друзей

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм. Седокова призналась, что ее близкая помощница сильно подставила ее, из-за чего певица погрязла в долгах.

«История о том, как моя помощница Настя, человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла», - начала свою историю певица.

Она рассказала, что все началось с недочетов и различных непредвиденных ситуаций. Со временем ситуация усугублялась, и девушка начинала просить деньги наперед (на оплату квартиры и другие услуги), а также просила деньги взаймы на операцию для матери и под другими предлогами.

Позже выяснилось, что помощница Седоковой успела наодалживать деньги у многих людей, которые теперь ждут возврата средств от Анны. Сейчас певица осталась в квартире, за которую не платили почти полгода. Садик ее младшего сына также оказался не проплаченным.

Седокова добавила, что потеряла близкого человека, который разрушил свою жизнь, играя в онлайн-казино.

Напомним, что Седокова озадачила видом в мокром бикини со шнуровкой: "Ох, снова шикарная стала".

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