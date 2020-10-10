Відомий український співак Сергій Бабкін показав усім, що він вміє добре не тільки співати

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram батько трьох дітей опублікував фотографію, від якої багато фанатів просто втратили дар мови, передає Politeka.net.

На знімку артист зображений в дуже високому стрибку. Він відкрив рот, розставив руки в сторони і немов біжить по повітрю.

"Стрибок у вихідні!!🤍", – підписав знімок артист.

Така стрибучість не залишила фанатів байдужими.

"Оце політ👍 🌟 🌟 👍", "Огоо! Сергій👍 👍 я б вже парашут взяла б. Оце стрибок🔥", "Нічого собі, стрибучий талант", " Супер!!!", "👍👍👍👍👍👍👍👍", – не шкодують захоплених слів й емодзі шанувальники творчості артиста.

Раніше ми розповідали про те, що Сергій Бабкін повернувся до роботи після карантину – артист, крім музики, ще й грає в театрі. Своїм новим образом він не на жарт вразив шанувальників – яскравий лук виконавець показав на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, він попросив шанувальників описати рядками з його пісень стан, у якому він перебуває на фото.

Він зробив контрастне фото в чорно-білих тонах і вибрав те, на якому є правильне і жорстке світло. Тому його фото вийшло вельми атмосферним.

Бабкін позує в стильних штанях в дрібну клітку і однотонній футболці. Доповнюють стильний образ аксесуари: чоловічий браслет у вигляді ланцюжка і персні.

Співак розташувався на стільці і дивиться прямо в камеру, насупивши брови, немов його щось засмутило. Але при цьому він виглядає, як справжній мачо. Такий образ дійсно може змусити будь-яку жінку червоніти.

Нагадаємо, біда обрушилася на сім'ю Бабкіних, подружжя зробило заяву.

Раніше Politeka писала про розлучення Сергія і Сніжани Бабкіних, співак розкрив правду про зраду: "Стояв на колінах і...".

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