Російський шоумен Максим Галкін виглядає на знімку з донькою помітно старшим, ніж зазвичай

Діти гумориста Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової давно стали улюбленцями користувачів соцмереж, тому кожна публікація на сторінці семирічної дочки зірок викликає непідробний інтерес

Так, на новому знімку, опублікованому в Instagram-акаунті Лізи Галкіної, малеча позує разом зі своїм батьком, передає Politeka.net.

У кадрі – Максим Галкін на дивані в своєму розкішному замку в селищі Грязь. На ньому – звичайна біла футболка і штани, а на колінах – розкритий журнал. За спиною у батька сидить Ліза, посміхаючись у камеру, в той час, як шоумен виглядає відверто сумним. У кадрі також можна побачити домашнього улюбленця Марусю.

"Тато-це захист і опора❤️", - йдеться у підписі. Тут же – десятки хештегів з іменами Філіпа Кіркорова і його дітей, Христини Орбакайте, Тіматі, Артура Пирожкова, Джигана та інших зірок.

Знімок не залишив користувачів байдужими. За годину він зібрав більше трьох тисяч лайків і чимало коментарів, у яких шанувальники не могли не відзначити відсутність радості на обличчі Максима Галкіна.

"Звичайно, тато – це опора!!! З такою донькою!", "Постарів Галкін", "Ліза, а чому тато такий сумний?", "Мило дуже🔥 😭❤️", "А тато то чому такий сумний? Лізочок давить?", "Дуже хороший, надійний тато!", – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна підкорили милим фото на тлі басейну. Яскравий знімок з Лізою і Гаррі Галкіним з'явився на одній з фанатських сторінок російського зоряного сімейства в Instagram. У кадрі Гаррі одягнений в джинсові шорти і білу майку, а його сестра – в милий рожевий халатик. Брат обіймає за плече і посміхається в камеру, а дівчинка лукаво дивиться на нього з кумедним виразом обличчя.

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