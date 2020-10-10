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Долар несподівано обвалиться відразу після вихідних, НБУ розгорнув курс валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 10 жовтня змусить частину громадян попітніти, адже після вихідних долар грандіозно обвалиться.

Так, стодоларова купюра після вихідних обвалиться на кілька пунктів. Міжбанк відкриється з -7,38 грн.

Євро ж, на відміну від свого «партнера», практично зуміє утримати позиції. Міжбанк відкриється з -0,08 грн за сто євро.

Курс валют 10 жовтня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2828,36 грн;

100 євро - 3327,99 грн.

Перегляд тарифів на комуналку, Шмигаль зробив важливу заяву: "відповідно до законопроекту..."

Стало відомо, як Україна виконуватиме вимогу МВФ щодо тарифів на комуналку.



Так, у Кабінеті Міністрів розробили законопроект щодо формування тарифів на теплову енергію, гарячу воду, водопостачання та водовідведення.

Якщо раніше формуванням цих тарифів займалася НКРЕКП, то тепер, згідно із законопроектом, це право пропонується передати місцевій владі. Цю інформацію вже підтвердив глава уряду Денис Шмигаль.

Щорічна індексація пенсій, в Раді вразили новим планом по виплатах «потрібно розмежувати і…»

Питання індексації пенсій має бути закріплене на рівні закону. Це має відбуватися щороку.

На даний момент в Кабінеті Міністрів України взялися за розробку відповідного законопроекту.

"Держава бере на себе частину фінансового зобов'язання щодо довічного утримання людей, наприклад, з орфанними захворюваннями, окремими видами інвалідності та інше. Таке забезпечення поряд з трудовою пенсією, також називається пенсією. Ці поняття потрібно розмежувати і впорядкувати», - попередила нардеп Галина Третьякова.

Нові умови карантину з 12 жовтня, МОЗ прийняв рішення: де заборонять роботу ТРЦ і транспорту

Оприлюднено оновлений список з "червоними" і "зеленими" країнами, а також змінена карта з поділом України на "карантинні зони"

У "червоній" зоні опинилося 46 держав. Це на чотири країни менше, ніж у минулому списку.

"Червоними" стали чотири нові країни – Беліз, Ісландія, Вірменія і Великобританія. У "зелений" список перейшли відразу 8 країн: Лівія, Мальта, Чилі, Катар, Угорщина, Боснія, Монако і Тринідад і Тобаго.

Водночас з'явився новий поділ на зони регіонів України, який стартує з 12 жовтня терміном на два тижні. Так, Київ стане "помаранчевим", а Канів і суми - "червоними".

Нагадавши, карантин у розпалі, введені нові обмеження для українців

Як повідомляла Politeka, повернення до жорсткого карантину, в МОЗ несподівано зізналися українцям

Також Politeka писала, що обмеження зарплат українців на карантині, Зеленський підписав важливий закон