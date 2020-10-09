Український артист і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач похвалився відпочинком в оточенні сім'ї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Моя найкраща компанія на всі випадки життя", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Ткач позує під час відпочинку між зйомками в оточенні красуні-дружини й дочки, що підросла. Шанувальники знаменитості буквально "завалили" кумира компліментами, про що свідчить те, що відбувається під знімком.

«Які ви круті», «ви найкращі», «дивлячись на вас – один позитив», «красунчики! А Лизок-ангелок», «милуюся вами», «відразу видно - Татова доця», «яка, ви хороша і мила сім'я», «ви дуже красива пара, і сім'я у вас хороша, а донечка просто золотце», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що український артист Юрій Ткач з "Кварталу 95" похвалився сімейними розвагами на камеру

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, як Ткач з красунею-дочкою і дружиною. Вся сім'я бере участь у флешмобі, в ході якого потрібно «миттєво» переодягнутися, показавшись у всій красі. Це стало причинною бурхливих коментарів з боку шанувальників знаменитості.

Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.

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