Російська модель Олена Краснова, яка є невісткою співачки Алли Пугачової, похвалилася красою в новій ніжній фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Найчуттєвіша зйомка", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Краснова позує в одній сукні без білизни, ефектно демонструючи витончену фігуру у всій красі. Побачене справило ефект "бомби" серед її шанувальників.

"Клас»,» яка красива«," краса і любов врятують світ) із задоволенням би подивилася який-небудь роман з тобою головної ролі. Красива ти", "це дуже красиво«,» ніжна, як квіточка", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома Московська модель Олена Преснякова, яка є невісткою Алли Пугачової, блиснула ангельським личком в новій фотосесії

Дівчина позувала в Білій короткій сукні, яка, до того ж, була дуже пишною. Преснякова сиділа, підібгавши коліна і трохи нахилившись вперед. Юна красуня оголила свої ніжні плечі, спину і стрункі ніжки в чоботях. Виглядала дівчина на всі 100%. Червона помада додала образу пікантності і жіночності. Чоловік Олени, онук Примадонни Микита Пресняков точно буде в захваті від такого образу.

Нагадаємо, що Олена Преснякова в зухвалому міні зганьбилася на весіллі: "і цю на сцену , а ще три малолітки на підході".

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