Российская модель Алена Преснякова порадовала поклонников пикантным фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Алена надела белый тесный топ, под который не стала надевать белье. Тонкая ткань обтянула пышные формы красотки. Алена была в джинсах и куртке, которую она приспустила, засветив изящные плечи и плоский животик.

За полчаса пост модели собрал почти 500 лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Супер», «Красотка», «Самая стильная девчонка!», «Идеальная», «Очень красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Преснякова спела в дуэте со своим мужем Никитой. Парочка исполнила песню Zombie группы The Cranberries. Правда, поклонники звездной пары не оценили их номер и обрушились с критикой на Никиту и Алену.

Как известно, 29-летний Пресняков и 23-летняя Алена в браке с 2017 года. О жизни Алены до Преснякова известно немного. Отмечается, что у нее очень состоятельные родители, поэтому она принадлежала к золотой московской молодежи. Пресняков, как сын и внук звездных родителей, также вращался в этих кругах.

Напомним, что Алена Преснякова явилась на свадьбу друзей в откровенном мини, затмит даже невесту: «Живая Барби».

Как сообщала Politeka, Алена Преснякова восхитила идеальными ножками в экстремальном мини: "Срочно на обложку".

Также Politeka писала, что Алена Преснякова в дерзком мини опозорилась на свадьбе: "И эту на сцену , а ещё три малолетки на подходе".