Внучка російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася бездоганною фігурою під час "розбірок" з хлопцем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня опублікувала кліп під назвою «погана дівчинка». На ньому знаменитість влаштовує "розбіорки" з молодою людиною, демонструючи ефектну фігуру в футболці й шкіряній міні-сукні.

Крім сварки з хлопцем, знаменитість позує в метро, а також під час «ігрищ» в одному з вагонів.

"Дуже гаряче», «щасливої дороги», «прекрасно», "зірка справжня", - пишуть її шанувальники.

До цього ми повідомляли, що внучка російського актора Михайла Боярського, Катерина, спокусила шикарними формами в шкірі.

Модель порадувала шанувальників спекотними фото в Instagram. На знімках красуня блищала в рокерському стилі.

Катерина одягла чорну футболку, а зверху косуху такого ж кольору. Спідничка від спалаху засвітилася через латексного матеріалу.

Блискавка поперек міні виглядала дуже цікаво, надаючи образу пікантності.

Колготки у велику сіточку, довгі гольфи й кросівки завершили образ.

Нагадавши, пишногруда внучка Боярського потрусила значним бюстом у "дорослому" декольте: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, грайлива внучка Боярського красиво поклала шостий розмір в наряд з вирізом.

Також Politeka писала, що внучка Боярського наплювала на сором і посвітила шостим розміром бюста в крихітному топі.