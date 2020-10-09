Це багато чого спростить

Українські парламентарі попередили громадян про те, що індексація пенсії може відбуватися щороку

Про це заявила нардеп від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова, передає "Інтерфакс-Україна».

Так, пропонується, що питання індексації пенсій має бути закріплене на рівні закону. Це має відбуватися щороку. На цей час в Кабінеті Міністрів України взялися за розробку відповідного законопроекту.

"Держава бере на себе частину фінансового зобов'язання щодо довічного утримання людей, наприклад, з орфанними захворюваннями, окремими видами інвалідності та інше. Таке забезпечення поряд з трудовою пенсією, також називається пенсією. Ці поняття потрібно розмежувати й впорядкувати», - зазначила вона.

До цього ми розповідали, що накопичувальна пенсійна система не дозволить розв'язати проблему з виплатами через 15 років.

Таку думку висловила експерт у сфері пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко.

За її словами, мінус накопичувальних пенсій в тому, що їх потрібно дуже довго накопичувати або ж відкладати дуже великі суми. Тільки тоді буде можливість отримувати гідні щомісячні виплати до кінця року.

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