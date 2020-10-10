Зірка вміє прикувати до себе погляди

25-річна британська співачка Дуа Липа розпалила публіку мегавідвертим вбранням та вдалими позами

Як передає Politeka.net, розкута красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в розкішній прозорій сукні, усипаній чорними намистинами.

На одних кадрах співачка позувала таким чином, щоб акцент був саме на зоні декольте. Гаряча Дуа ефектно посвітила спокусливими лініями і округлостями. Ще на одному фото дівчина постала в повний зріст, здивувавши публіку ногами від вух. Неможливо не помітити білі стрінги, що зрадницьки видніються крізь прозору тканину.

Доповнив шикарний образ ніжний кулончик у формі зірочки.

Користувачі прийшли в повний захват, поспішивши вилити свою реакцію в коментарях:

"Чудово😍"

"Красива 💕"

"Королева🔥"

"Дивовижна 💕"

"Я така закохана в твій наряд. 😻"

"Нереальна"

"😍 ангел"

"Подивися на себе"

"Ти така красива. ❤️Я люблю тебе"

"8 метрів ноги💕"

"вона повинна бути близько 8 футів зростом, на підборах лол"

"Повний місяць🔥"

Раніше ми повідомляли, Дуа Липа подражнила апетитними формами в зухвалій міні-сукні, що відливає сріблом. Зірка сиділа поруч з другом, витончено спершись на ручку стільця так, щоб відкрився божественний вид на її бездоганні ніжки й чарівний бюст у відкритому декольте.

Шанувальники не пройшли повз свіжих фотографій красуні, відзначивши природну красу Липи і відвертість її вбрання. За неповних дві години вони поставили під фото майже мільйон лайків і написали безліч хвалебних коментарів.

Нагадаємо, що зухвала Дуа Липа розстебнула кофтинку, засвітивши пружності, Ратаковскі не стрималася: "Покажи їм».

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