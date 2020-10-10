25-річна британська співачка Дуа Липа розпалила публіку мегавідвертим вбранням та вдалими позами
Як передає Politeka.net, розкута красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в розкішній прозорій сукні, усипаній чорними намистинами.
На одних кадрах співачка позувала таким чином, щоб акцент був саме на зоні декольте. Гаряча Дуа ефектно посвітила спокусливими лініями і округлостями. Ще на одному фото дівчина постала в повний зріст, здивувавши публіку ногами від вух. Неможливо не помітити білі стрінги, що зрадницьки видніються крізь прозору тканину.
Доповнив шикарний образ ніжний кулончик у формі зірочки.
Користувачі прийшли в повний захват, поспішивши вилити свою реакцію в коментарях:
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"Чудово😍"
"Красива 💕"
"Королева🔥"
"Дивовижна 💕"
"Я така закохана в твій наряд. 😻"
"Нереальна"
"😍 ангел"
"Подивися на себе"
"Ти така красива. ❤️Я люблю тебе"
"8 метрів ноги💕"
"вона повинна бути близько 8 футів зростом, на підборах лол"
"Повний місяць🔥"
Раніше ми повідомляли, Дуа Липа подражнила апетитними формами в зухвалій міні-сукні, що відливає сріблом. Зірка сиділа поруч з другом, витончено спершись на ручку стільця так, щоб відкрився божественний вид на її бездоганні ніжки й чарівний бюст у відкритому декольте.
Шанувальники не пройшли повз свіжих фотографій красуні, відзначивши природну красу Липи і відвертість її вбрання. За неповних дві години вони поставили під фото майже мільйон лайків і написали безліч хвалебних коментарів.
Нагадаємо, що зухвала Дуа Липа розстебнула кофтинку, засвітивши пружності, Ратаковскі не стрималася: "Покажи їм».
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