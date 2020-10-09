39-річний комік Гарік Харламов, за розлученням якого з актрисою Христиною Асмус спостерігає вся Мережа, ошелешив новим зверненням

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, записане в автомобілі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Схудлий Харламов звернувся до фоловерів з важливою інформацією, пов'язаною з його медіадіяльністю, хоча багато хто чекає від Гаріка пояснень з приводу Асмус.

"Дорогі друзі, інформація від першоджерела! "Гусара" сьогодні не буде, він виходить з понеділка по четвер, тому не вийде - сьогодні п'ятниця. На жаль, 7-а серія тільки в понеділок. Це для шанувальників "Гусара". Тепер, що ж подивитися в цю похмуру п'ятницю? А подивитися є що - новий випуск Comedy Club! Там є, з чого поржати. Поки що, давно не виходило нового... І на закуску - "Вечірній Ургант". І моє тіло, точніше, антитіло буде разом з Ванею, майже весь склад "Гусара" теж", - повідомляє Харламов на відео, іноді переходячи в нестримний крик, чим налякав деяких своїх шанувальників.

Користувачі кинулися обговорювати побачене і почуте:

"І на закуску - Вечірній Ургант"! Вже людей жерти почав?"

"😂Ургант чорт, його дивитися не буду 😂 за Камеді Клаб спасибі 👏"

"Ви такий природний в гусарі, дуже хороша гра"

"Чому Петросяна в Камеді клаб не берете??? Ефіру не вистачає?"

"У тебе хороший музичний смак!"

"Я правильно розумію ви взяли хороший фільм "Кейт і Лео" і зробили з нього нехороший серіал "Гусар"?"

"Схуднув"

"Від душі Гарік, парасольку не забудь🤣"

"Не кричи так Гарік, ледь ложку не даванув😂"

Нагадаємо, що розведений Харламов приголомшив різким схудненням і новим образом: «покращав, помолодшав прям».

Як повідомляла Politeka, Харламова після розлучення з Амсус застукали за сором'язливим заняттям, мережа кипить: «дожився...».

Також Politeka писала, що розведеного Гаріка Харламова жорстко взяли в облогу за вульгарну роль, мережа кипить: «після першої серії нудило».