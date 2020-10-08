Шоумен Гарик Харламов поделился эксклюзивными кадрами со съемок нового комедийного сериала "Гусар"

Как пишет Politeka.net, видео появилось у актера в Инстаграм. На ролике Харламов в образе гусара сидел за столом с бутылкой водки. Сначала комик задумчиво сидел, а потом начал подтанцовывать под танцевальную песню и подпевать.

Стоит отметить, что актер весьма пластично двигался, но в конце не смог сдержаться и повел себя очень вульгарно. Харламов высунул язык и начал делать им неприличные движения. При этом девушка, которая была за кадром, сильно рассмеялась, заметив это.

«Музыкальная пауза между дублями)», - подписал видео комик.

За день его видео посмотрели почти 700 тысяч раз. В комментариях ему оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики сериала, который многим не понравился из-за вульгарности.

«Эх...Асмус...такого мужчину потеряла...», «Ох уж эти кудри, я влюбилась», «Фуфло, сериал для пошлых пятиклассников», «Отличный язычек», «Сценарий херня!! А гусар просто огонь!!!», «Ты переигрываешь братан», «Такого гусара Гузеева оценит», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов сильно похудел после развода с Кристиной Асмус.

Напомним, что разведенный Харламов ошеломил резким похудением и новым образом: «Похорошел, помолодел прям».

Как сообщала Politeka, Харламова после развода с Амсус застукали за срамным занятием, сеть кипит: «Дожился…».

Также Politeka писала, что разведенного Гарика Харламова жестко осадили за пошлую роль, сеть кипит: «После первой серии подташнивало».