"Краще б нічого з собою не робила"

Українська співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", без тіні збентеження блиснула апетитними принадами

Як передає Politeka.net, 30-річна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в обтягуючій червоній сукні.

Блондинка з ідеально укладеними локонами і яскравим макіяжем позувала при вході в ресторан, поставивши руки на пояс.

Пікантною родзинкою вбрання стала відсутність бюстгальтера: так що "смачні" форми Романової в сміливому декольте стали темою для гарячих суперечок.

"Господь господь 🔥" - "ще текіли"

"Ох, вже ця краса 🔥"

"Краще б ти нічого з собою не робила, Мішенька. І була б прекрасна, як раніше"

"Вся штучна 🙅" - "так звичайно 🤣"

"як я розумію, улюблений колір Міші - червоний🥀"

"Нда аааа, раніше така індивідуальна була... Не відразу впізнала..."

"Еталон жіночності і краси !!!❤️❤️❤️🔥"

"Я зрозуміла... Ви намагаєтеся бути схожою на Світу Лободу і Надію Грановську. Але ви від цього не стаєте гірше. Ви яскрава, красива і чарівна. Так тримати😘"

Раніше ми повідомляли, Романову переплутали з іншою українською співачкою-блондинкою Тіною Кароль на одному з відвертих знімків.

Спекотна Міша з пишною зачіскою постала в чорному боді, всипаному сріблястими блискітками, і колготках-"сіточці". Над артисткою чаклували перукар з візажистом, наносячи останні штрихи перед її виходом на сцену.

При цьому неможливо не звернути увагу на розкішний бюст співачки: дівчина знає, як прикувати до себе погляди.

"Люблю ці хвилюючі пару хвилин перед виходом на сцену. У цей момент я максимально довантажуюся в себе і даю собі чіткі установки", - підписала фото Романова.

Нагадавши, екс-ВІА Гра Міша Романова звела з розуму відвертим чином: "ви б ще без трусиків вийшли"

Також Politeka писала, що фігуриста Міша Романова убила наповал позою в сукні з розрізом, Седокова оцінила.