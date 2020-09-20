Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова похвасталась формами в окружении подруг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мы сейчас уже выходим на сцену. Девчонки, как настроение?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Романова позирует в пикантном концертном наряде, который максимально оголяет ее внушительные формы. При этом на заднем фоне виднеется ее группа подтанцовки. Девушки также в откровенных нарядах демонстрируют идеальную фигуру.

После слов Романовой красотка кричат и кривляются на камеру. Однако поклонники знаменитости не могли что-либо сказать, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Сторис.

До этого мы писали, что Миша Романова, которая является бывшей солисткой группы «ВИА Гра», поразила выходкой на отдыхе с Максом Барских, с которым ей приписывают роман

«Кем вам приходится Макс Барских?» - спрашивает у нее один из подписчиков.

В ответ на это Романова решила опубликовать фотографию, сделанную во время совместного с Барских отдыха на яхте. Знаменитость решила залезть между ног певцу, улыбаясь при этом на камеру. В руках у Романовой можно заметить бокал с вином.

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