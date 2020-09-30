Известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова похвасталась идеальной фигурой в откровенном платье

На своей странице в Intagram Романова показала пикантное фото, сделанное за минуту до выхода на сцену, передает Politeka.net. Перед камерой белокурая красотка предстала в роскошном черном платье с огромным разрезом на ноге и необычным зигзагообразным поясом на талии, которое удачно подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке, укладка с эффектом мокрых волос и яркий макияж.

Особой пикантности снимку придали эффектная поза Миши с рукой на боку и освещение за кулисами: свет падает на девушку горизонтальными полосками.

"За 1 минуту до выхода на сцену🙈Крутая такая, потому что в платье...", — лаконично подписала снимок Миша Романова.

Поклонники в комментариях сразу же засыпали артистку комплиментами: "В платье😍хочу увидеть это выступление 🔥", "Вау красотища", "Идеальна", "Шик👍", "Платье замечательное, как и ты сама", "очень😍".

Оценила снимок даже старшая коллега Романовой по группе "ВИА Гра" Анна Седокова, поставив свой лайк под постом.

Напомним, что Миша Романова залезла Максу Барских между ног и огорошила признанием: «Босс».

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