Известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова похвасталась идеальной фигурой в откровенном платье
На своей странице в Intagram Романова показала пикантное фото, сделанное за минуту до выхода на сцену, передает Politeka.net. Перед камерой белокурая красотка предстала в роскошном черном платье с огромным разрезом на ноге и необычным зигзагообразным поясом на талии, которое удачно подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке, укладка с эффектом мокрых волос и яркий макияж.
Особой пикантности снимку придали эффектная поза Миши с рукой на боку и освещение за кулисами: свет падает на девушку горизонтальными полосками.
"За 1 минуту до выхода на сцену🙈Крутая такая, потому что в платье...", — лаконично подписала снимок Миша Романова.
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Поклонники в комментариях сразу же засыпали артистку комплиментами: "В платье😍хочу увидеть это выступление 🔥", "Вау красотища", "Идеальна", "Шик👍", "Платье замечательное, как и ты сама", "очень😍".
Оценила снимок даже старшая коллега Романовой по группе "ВИА Гра" Анна Седокова, поставив свой лайк под постом.
Напомним, что Миша Романова залезла Максу Барских между ног и огорошила признанием: «Босс».
Как сообщала Politeka, Миша Романова вскружила голову нежной красотой: «Жена миллионера».
Также Politeka писала, что Миша Романова в ослепительном образе с двумя красотками заставила затаить дыхание: "Новая ВИА Гра".