"Лучше бы ничего с собой не делала"

Украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", без тени смущения сверкнула аппетитными прелестями

Как передает Politeka.net, 30-летняя красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в обтягивающем красном платье.

Блондинка с идеально уложенными локонами и ярким макияжем позировала при входе в ресторан, поставив руки на пояс.

Пикантной изюминкой наряда стало отсутствие бюстгальтера: так что "вкусные" формы Романовой в смелом декольте стали темой для горячих споров.

"Господь господь 🔥" - "ещё текилы"

"Ох, уж эта красота 🔥"

"Лучше бы ты ничего с собой не делала, Мишенька. И была бы прекрасна, как раньше"

"Вся искусственная 🙅🏼" - "да конечно 🤣"

"как я понимаю, любимый цвет Миши - красный🥀"

"Нда аааа, раньше такая индивидуальная была... Не сразу узнала..."

"Эталон Женственности и Красоты !!!❤️❤️❤️🔥"

"Я поняла... Вы пытаетесь быть похожей на Свету Лободу и Надежду Грановскую. Но вы от этого не становитесь хуже. Вы яркая, красивая и обворожительная. Так держать😘"

Ранее мы сообщали, Романову перепутали с другой украинской певицей-блондинкой Тиной Кароль на одном из откровенных снимков.

Знойная Миша с пышной прической предстала в черном боди, усыпанном серебристыми блестками, и колготках-"сеточке". Над артисткой колдовали парикмахер с визажистом, нанося последние штрихи перед ее выходом на сцену.

При этом невозожно не обратить внимание на роскошный бюст певицы: девушка знает, как приковать к себе взгляды.

"Люблю эти волнительные пару минут перед выходом на сцену. В этот момент я максимально подгружаюсь в себя и даю себе четкие установки", - подписала фото Романова.

Напомним, экс-ВИА Гра Миша Романова свела с ума откровенным образом: "Вы бы ещё без трусиков вышли"

Также Politeka писала, что фигуристая Миша Романова сразила наповал позой в платье с разрезом, Седокова оценила.