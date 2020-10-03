Экс-солистка группы ВИА-Гра, известная украинская певица Миша Романова впечатлила новым образом в сияющем наряде

Звезда поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фотографиях Романова предстала в весьма нескромном сценическом образе. На ней блестящий боди, который в зависимости от освещения выглядит то золотистым, то серебряным, золотой пиджак из множества маленьких пайеток, а также дерзкие колготы в сеточку. Глубокое декольте боди позволяет красотке показать свои пышные формы во всей красе.

Романова смело позирует в коридоре, демонстрируя свой образ со всех возможных ракурсов.

«Растерялась при выборе фото. Какая вам нравится?», - подписала кадры Миша.

Ее поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

«просто взяла и взорвала Инстаграм», «На всех фото хороша нереальная звездочка!», «Чуть-чуть и грудь выпрыгнет ну просто как неприлично такие образы вы бы ещё без трусиков вышли», «Зачем нам ваши Дженнеры и Кардашьяны если у нас есть Мишкааа красотка», «Мне одной жутко от этой груди...?», - пишут люди.

До этого мы писали, что Романова показала пикантное фото, сделанное за минуту до выхода на сцену.

Перед камерой белокурая красотка предстала в роскошном черном платье с огромным разрезом на ноге и необычным зигзагообразным поясом на талии, которое удачно подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке, укладка с эффектом мокрых волос и яркий макияж.

Напомним, роскошная экс-ВИА Гра Миша Романова вскружила голову нежной красотой.

Как сообщала Politeka, горячая экс-ВИА Гра Миша Романова с бюстом напоказ затмила своих подружек.

Также Politeka писала, что фигуристая Миша Романова сразила наповал позой в платье с разрезом, Седокова оценила.