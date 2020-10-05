30-летняя украинская певица, экс-"ВИА Гра", Миша Романова раздразнила публику "вкусным" образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем миуроблоге в Инстаграм, на котором предстала в гримерке перед выступлением.

Знойная Романова с пышной прической и ярким макияжем позировала в черном боди, усыпанном серебристыми блестками, и колготках-"сеточке". Над артисткой колдовали парикмахер с визажистом, нанося последние штрихи перед ее выходом на сцену.

При этом невозожно не обратить внимание на роскошный бюст певицы: девушка знает, как приковать к себе взгляды.

"Люблю эти волнительные пару минут перед выходом на сцену. В этот момент я максимально подгружаюсь в себя и даю себе четкие установки", - подписала фото Романова.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав ее комплиментами. Правда, некоторые отметили, что Миша перестаралась со "штукатуркой", а другие перепутали ее с украинской певицей-блондинкой Тиной Кароль.

"Мишенька ,ты сама на себя не похожа! Жесть! Что ты с собой сделала?"

"😻лучшая"

"Моя крошка, ты самая лучшая ❤️"

"Показалось, Тина 😅😍"

"Конфетка сладкая 😏"

"Угадай куда я смотрю 😏"

"Ты как всегда очень милая и очаровательная девушка 😉"

Ранее мы сообщали, Романова восхитила фото в этом же наряде, но с другого ракурса. Девушка стояла в узком коридоре, закинув руку вверх и демонстрируя аппетитную грудь в сверхглубоком декольте.

«просто взяла и взорвала Инстаграм», «На всех фото хороша нереальная звездочка!», «Чуть-чуть и грудь выпрыгнет ну просто как неприлично такие образы вы бы ещё без трусиков вышли», - отреагировали пользователи.

Напомним, роскошная экс-ВИА Гра Миша Романова вскружила голову нежной красотой.

Также Politeka писала, что фигуристая Миша Романова сразила наповал позой в платье с разрезом, Седокова оценила.