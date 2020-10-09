38-річна українська телеведуча, учасниця "Танців з зірками" Ольга Фреймут показалася в несподіваному вигляді

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала в чорному з голови до ніг.

«На мені чорне плаття глухе, чорні туфлі і чорні колготи. Що не так? Та все не так. Якщо одягаємо і глухо прикриваємо одну частину тіла, тоді інша частина має бути світлою. У моєму випадку за рахунок світлих панчішок та інших туфельок. Ось так у моєму вигляді розвиднілося», - сказала Фреймут, переодягнувши деякі предмети гардероба.

Також вона дала модницям ще одну пораду. Правда, на жаль, далеко не всі українці зможуть нею скористатися.

«І я раджу мати вам якусь вау-деталь, яка додасть вам упевненості. Це можуть сережки від прабабусі, або перстень від коханого. Те, що буде звертати на себе увагу, і робити вас красивою впевненою дівчиною на мільйон», - додала Фреймут.

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