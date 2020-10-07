38-летняя украинская телеведущая, звезда "Ревизора" Ольга Фреймут похвасталась супружеской идиллией в соцсети

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала, как завтракает с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко.

Счастливая и улыбающаяся Ольга предстала в шоколадном шерстяном гольфе. Она сидит за столиком в ресторане, ожидая, когда принесут заказ. Телеведущая обработала кадры в специальном приложении, отчего кажется, будто в буквальном смысле светится.

"Все начинается с завтрака. Дождливый день решили сделать солнечным, позавтракать вместе перед работой", - подписаны кадры. Фреймут отмечает, что находится рядом с мужем. И, действительно, на следующем фото она нежно прислонилась своим лицом к его.

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Ранее сообщалось, что Фреймут призналась своим подписчикам, что долгое время таила обиду на мужа. Причиной размолвки стало то, что он мало уделял ей внимания.

«Я когда-то очень обижалась, что Владимир не делает много комплиментов. Все мы ждем постоянного восторга, охапок цветов... Потом начинаешь ценить другие вещи: когда он беспокоится, не заболела ли ты, когда подает чашку кофе, делает все, чтобы ты не волновалась», - рассказала телеведущая о том, как поборола свою обиду.

Кроме того, Фреймут в одном из интервью раскрыла, почему ушла с "Нового канала", когда стала женой гендиректора.

"Я попала не в то место. Мне было там очень плохо. Все говорили: "Боже, жена гендиректора канала, это так хорошо!". Но я постоянно чувствовала, как на меня косо смотрят, как коллеги, которых я искренне любила, просто отворачивались от меня. Я чувствовала, что меня там не хотят", - делилась переживаниями Ольга.

Напомним, что конфликт Кухар и Фреймут: судья «Танців» решилась рассказать, что происходит, «уже пять лет...».

Как сообщала Politeka, счастливая Фреймут ошеломила фото со своей копией: "Никогда даже не думала...".